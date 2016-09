Overwicht De Kennemers niet beloond

VOETBAL TWEEDE KLASSE A - Hoewel de technische staf niet ontevreden was over het vertoonde spel, had De Kennemers toch liever met een puntje bij LSVV weggegaan.

Door Rinus van der Lugt - 4-9-2016, 20:45 (Update 4-9-2016, 20:45)

De formatie van assistent-trainer Fred Bischot - Jos van Veelen was door familie omstandigheden niet aanwezig - verloor onverdiend met 1-0.

Eigenlijk is een minder sterke start van de wedstrijd de ploeg uit Beverwijk fataal geworden. De formatie van trainer Sem Wokke kwam agressiever uit de startblokken en kreeg in het eerste kwartier twee kansen.

Kon doelman...