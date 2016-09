Castricum haalt uit tegen Zeemacht

DERDE KLASSE A ZATERDAG - Arvid Smit heeft een prima debuut beleefd bij FC Castricum. Op eigen veld werd Zeemacht met een 4-0 nederlaag huiswaarts gestuurd.

Hoewel Smit op voorhand gewaarschuwd was voor de individuele kwaliteiten bij de bezoekers, beperkten zij zich vooral tot tegenhouden. ,,Zeemacht heeft een aantal zaalvoetballers in de ploeg zitten die op hoog niveau spelen. Ze speelden echter met een handbalverdediging en zochten daarvandaan hun spits. Het was lastig om daar doorheen te komen.“

Dit lukte echter voor rust...