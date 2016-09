FC Uitgeest schiet uit de startblokken

TWEEDE KLASSE A - Florian Wolf heeft een glorieus competitiedebuut beleefd als trainer van FC Uitgeest. De van FC Volendam overgekomen oefenmeester zag zijn ploeg zondag met 2-0 winnen op bezoek bij Kolping Boys.

Door Remco Tervoort - 4-9-2016, 17:55 (Update 4-9-2016, 17:55)

Er is veel veranderd dit seizoen bij Uitgeest. Er staat met Wolf (vandaag wordt hij 30) een jonge trainer voor de groep, die aanvallend voetbal voor ogen heeft. Via de vleugels wil de voormalig jeugdcoach van Volendam onder 19 de aanval zoeken. In het eerste competitieduel met Kolping...