Odin’59 verslaat ook IJsselmeervogels

Foto Machiel Kraaij Rechtsbuiten Nigel Hardenberg maakte na vier minuten al de 1-0 voor Odin’59.

DERDE DIVISIE A ZATERDAG - Ook het grote IJsselmeervogels is niet in staat gebleken om Odin’59 van een overwinning af te houden. De ploeg uit Spakenburg kreeg met name voor rust een aantal goede mogelijkheden maar zag de promovendus met de zege aan de haal gaan: 2-0.

Door Sander Veraart - 4-9-2016, 15:50 (Update 4-9-2016, 15:50)

De start was voor de kampioen van de hoofdklasse voortvarend. Al binnen vier minuten kwam de ploeg op voorsprong. In de omschakeling dook Odin ineens met vier man op voor het vijandelijke doel. Stefan Seijs...