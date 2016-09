Buitenkansje voor Jasper Plantinga bij Oranje

Foto Dennis Mantz Jasper Plantinga in het Sina Voetballab: ,,Dit is waar ik al die jaren zo hard voor heb gewerkt.’’

BEVERWIJK - Noem het een buitenkansje, aan de slag gaan als fysiotherapeut voor het Nederlands voetbalelftal onder twintig jaar. Jasper Plantinga (34) zag ’m zeker niet aankomen, maar is er niet minder blij om. „Een heel speciaal gevoel, want dit is wel waar je het voor doet.”

Door Dennis Mantz - 1-9-2016, 17:44 (Update 1-9-2016, 17:44)

We spreken voor het interview af op het Sina Voetballab in Beverwijk, waar hij werkt als sportfysiotherapeut en kwaliteitsmanager. Als het hekwerk langzaam openschuift, ademt daarna iedere stap op het complex topsport. Achter de revalidatietoestellen...