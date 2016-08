Vol deelnemersveld kortebaan Heemskerk

HEEMSKERK - Donderdagmiddag staan er 28 paarden aan de start van de Harddraverij Heemskerk, het maximale aantal.

Aan de start verschijnen onder andere titelverdedigster Donate Groenhof met Ruud Pools, Nederlands kampioen Dutch Buitenzorg en de winnaar van Santpoort Zero Option Lane. Zenito Hanover werd uitgeloot.

Uit de stal van Aad Pools en Manon Pools lopen Sammarco, vorige week nog winnaar in Middenbeemster, Telma Laskmy en Balalaika die in De Lier sterk presteerde. Ruud Pools komt ook aan de start met Elbert H en Harry Pools brengt Brainwave mee naar de Marquettelaan.

Tot de favorieten behoren ook Casanova die tijdens zijn laatste vijf kortebaanoptredens telkens de top 3 haalde en recent in Bemmel zelfs won, krachtpatser Evison en Jagger Broline, die in Hoofddorp en IJmuiden de eerste prijs in de wacht sleepte.

Ook de net 17 jaar geworden Heemskerkse leerlingpikeur Finn Verkaik verschijnt op zijn thuisbaan aan de start: hij rijdt met Sharif Boko uit de stal van trainer Hans Bot. Verkaik deed het eerder al goed met Barbert.

De kortebaan van Heemskerk begint donderdag om 13.30 uur. Met 28 paarden is er een druk programma en de organisatie doet zijn best om de vaart in het schema te houden, zodat het geen latertje wordt.