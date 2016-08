Technicus Jeffrey Klijbroek heeft plezier terug bij Odin’59

Foto Orange Pictures/Angelo Blankespoor Jeffrey Klijbroek in duel met Leroy Resodihardjo van Scheveningen.

HEEMSKERK - Vorig seizoen was Jeffrey Klijbroek bij ADO’20 voornamelijk bankzitter, dit jaar is hij echter al meteen belangrijk voor zijn nieuwe club Odin’59. De 25-jarige middenvelder uit Egmond scoorde in de laatste vier duels drie keer en voert met Odin de derde divisie aan. ,,Maar we moeten elke week keihard voor de punten blijven werken.’’

Door Kees van Dalsem - 29-8-2016, 17:36 (Update 29-8-2016, 17:36)

Want Klijbroek realiseert zich dat Odin na drie goede competitiewedstrijden niet opeens een kandidaat is voor het kampioenschap. ,,We hadden afgelopen zaterdag ook makkelijk kunnen verliezen...