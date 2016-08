Eerste Pitt Hopkins Run in Wijk aan Zee

WIJK AAN ZEE - Op zaterdag 10 september vindt om half negen ’s avonds de eerste Pitt Hopkins Run plaats.

De start en finish is bij revalidatiecentrum Heliomare in Wijk aan Zee en de afstand van de loop is 8 kilometer. De opbrengsten van de wedstrijd worden gedoneerd aan de Stichting Pitt Hopkins. Doordat de kosten van de organisatie door sponsoren wordt betaald, wordt het inschrijfgeld van 30 euro per persoon volledig gedoneerd aan het goede doel.

Het Pitt Hopkins syndroom wordt veroorzaakt door het missen van een klein stukje van het 18e chromosoom. De ontwikkeling van kinderen met dit syndroom verloopt zeer traag. Zij zijn meervoudig gehandicapt. De meeste van hen gaan niet praten, al kunnen sommigen wel enkele woordjes zeggen. Het doel van de run is geld in te zamelen om de communicatiemogelijkheden van deze kinderen te bevorderen.

Zeldzaam syndroom

Hoewel het een zeldzaam syndroom is, zijn er drie jonge meisjes uit de regio met het syndroom gediagnosticeerd: Celeste (Beverwijk), Anna (Heemskerk) en Kate (Haarlem).

Cathelijne, de moeder van de 2-jarige Celeste, is de initiatiefneemster van de loop van Wijk aan Zee naar Beverwijk. „Nadat ik vorig jaar de Damloop by night had gelopen, kwam ik op het idee voor deze run”, aldus Cathelijne. „Het leek me een leuk idee om op deze manier mensen op de been te krijgen en tegelijkertijd geld in te zamelen voor kinderen met Pitt Hopkins, waaronder mijn dochter.”

Tot nu toe hebben zich ongeveer 250 mensen voor de Pitt Hopkins Run ingeschreven, maar de organisatie van de run houdt rekening met nog meer deelnemers. Hardlopers kunnen zich inschrijven op www.pitthopkinsrun.nl