Heemskerkers geven zekere zege tegen JOS/Watergraafsmeer uit handen

HOOFDKLASSE A - Wie de eerste twintig minuten van de wedstrijd JOS/Watergraafsmeer-ADO’20 had gezien, kon zijn ogen niet geloven.

Door Rinus van der Lugt - 28-8-2016, 20:05 (Update 28-8-2016, 20:05)

In deze fase werd de formatie van trainer Roy van der Mije compleet overlopen door de ploeg uit Heemskerk. Alles lukte. De combinaties werden in een hoog tempo opgezet. De bal ging uitstekend rond. Constant waren de spelers in staat de vrije man te vinden.

Combinatiespel

De thuisploeg kon niets anders doen dan er alleen maar naar staan te kijken. De eerste treffer in de...