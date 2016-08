FC Uitgeest nog in de wachtkamer

DISTRICTSBEKER - Na de kansloze 2-0 nederlaag tegen DCG, heeft FC Uitgeest zich tegen tweedeklasser OSV (zat.) uitstekend hersteld.

De formatie van trainer Florian Wolf - die vrijdag vader geworden is van zoon Kai - legde de basis voor de zege in een uitstekende eerste helft: 3-1.

Of deze zege genoeg is voor de volgende ronde is afhankelijk van de wedstrijd OSV-DCG die nog gespeeld moet worden. Als DCG met meer dan drie treffers wint dan valt FC Uitgeest buiten de prijzen.

Met Kick...