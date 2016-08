DEM moet te veel tegendoelpunten incasseren

VOETBAL DISTRICTSBEKER - Hoewel DEM na twee overwinningen al zeker was van de knock-out fase in de strijd om de beker, was de ploeg van trainer Rowdy Bakker er alles aan gelegen ook de wedstrijd tegen ZAP tot een goed einde te brengen.

Door Rinus van der Lugt - 28-8-2016, 18:27 (Update 28-8-2016, 18:35)

,,Ons streven was meer om de nul te handhaven”, aldus Bakker. ,,Want ik vond dat wij de afgelopen duels te veel tegen doelpunten moesten incasseren.”

De spelers van DEM leken lange tijd op weg de wens van de trainer in...