Kennemers door na moeizaam duel

Foto Machiel Kraaij Leroy de Graaff probeert door de defensie van Amstelveen te breken.

DISTRICTSBEKER - In een uiterst moeizaam duel is De Kennemers niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. Amstelveen was puur naar Beverwijk gekomen om de boel dicht te houden en vermoordde daarmee de wedstrijd. Toch moest de thuisploeg in de slotfase toestaan dat de bezoekers een punt overhielden aan het duel.

Door Sander Veraart - 28-8-2016, 17:35 (Update 28-8-2016, 17:35)

De Kennemers wist op voorhand dat het aan een punt genoeg had om de poulefase van het bekertoernooi te overleven en kwam zaterdag geen moment in gevaar. Amstelveen zakte de gehele...