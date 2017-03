Gewichtheffen in Helderse kerk

Foto George Stoekenbroek

DEN HELDER - Op de plek waar ze ooit met haar man Harold trouwde, begint Adela Pijcke (51) nu een gewichthefschool. De Nicolaaskerk in Den Helder is vanaf heden het decor van North West Weightlifting.

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 15-3-2017, 11:19 (Update 15-3-2017, 11:19)

Gewichtheffen wint snel aan populariteit. Dus meende het echtpaar Harold en Adela Pijcke op die rijdende trein te springen en een ’gewichthefacademie’ van de grond te trekken. Dat die een plaats heeft gevonden in het onderkomen van Crossfit Den Helder in de Nicolaaskerk is geen toeval. Harold:...