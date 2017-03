Hardloophonger weer beetje terug bij Witte

DEN BURG - Vanwege blessures en motivatieproblemen parkeerde Jaap Witte het hardlopen anderhalf jaar vrijwel op een zijspoor. Inmiddels is de hardloophonger weer een beetje terug bij de atleet uit Den Burg. ,,Die marathon in een tijd van 2.40 uur lopen, dat blijft mijn ambitie.’’

Door Casper Duin - 15-3-2017, 11:15 (Update 15-3-2017, 11:15)

Het is maart. De periode waarin Witte het voorbije decennium veelal van voren te vinden was. In de hardloopklassieker Den Helder-Schagen en in de Halve Marathon van De Waal. De ’Hel van het Noorden’ liet de automonteur...