2017 is nog niet jaar van JVC en Texel’94

DERDE KLASSE A - 2017 is nog niet het jaar van JVC en Texel’94. Beide teams raakten zondag definitief de gezamenlijke heerschappij kwijt.

Door Casper Duin - 12-3-2017, 19:45 (Update 12-3-2017, 19:45)

JVC struikelde in Wieringerwerf verrassend over DWOW (2-1) en raakte daarmee de koppositie kwijt aan Spartanen. Liepen de Julianadorpers vorige week door een rake vrije trap van Spartanen vijf minuten voor tijd de tweedeperiodetitel mis, ditmaal werd ’blauwzwart’ in de slotminuut geveld.

Op het moeilijk bespeelbare veld van DWOW kwam het haperende JVC niet uit de verf. Na de draai...