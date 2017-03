Tesselaar en Dragt winnaars Halve Marathon van De Waal

Foto Evalien Weterings Lopers trekken kort na de start door de straten van De Waal.

DE WAAL - Een kleine tweehonderd lopers meldden zich zaterdag voor de start van de 36e Halve Marathon van De Waal. Met het Helderse duo Tim Tesselaar en Natalie Dragt als winnaars op de langste afstand.

Door Casper Duin - 12-3-2017, 19:25 (Update 12-3-2017, 19:25)

Het loopevenement kenmerkt zich door de kleinschaligheid. Zo is er in het pittoreske De Waal een gemoedelijke sfeer, een levendige loterij en soep na afloop. Bijna tweehonderd atleten, ook diversen van ’de overkant’, kwamen proeven van die ambiance. En van het landelijke parcours over landweggetjes en dijkjes.

Het is een sfeer die Tim Tesselaar wel aanspreekt. ,,Het is gewoon een leuke loop. Over dingen als het parcours zul je mij nooit horen. Het is een kwestie van lopen. Meer niet.’’

De Nieuwedieper, vorige week nog vijfde in de 25 kilometer tussen Den Helder en Schagen, prolongeerde in De Waal met overmacht zijn titel op de halve marathon. Hoewel hij in de tweede ronde van het 10,5 kilometer lange parcours alleen liep, tekende Tesselaar op Texel voor een persoonlijke besttijd van 1.14,28 uur. Dat was negentien seconden sneller dan de 1.14,47 uur die de SV Noordkop-loper in 2016 in Leeuwarden noteerde.

Tesselaar, in voorbereiding op zijn marathondebuut in oktober in Amsterdam (’doel is een tijd van 2.30 uur’), moest in De Waal even passen bij de snelle start van Jaap Witte en Jordy Vinke. De koplopers op de 10,5 kilometer namen vervolgens gas terug, waarna de Helderse langeafstandsloper aansluiting vond. ,,Toen Jaap versnelde, liep ik mee tot zijn finish en heb ik het tweede rondje doorversneld.’’

Na Tesselaar duurde het dertien minuten voordat de nummer twee, Hans Boender uit IJsselstein, finishte: 1.27,11. Texelaar Remko Nagtegaal volgde vijftien tellen later als derde. Bij de vrouwen bleef Natalie Dragt als enige onder de 1.40 uur: 1.39,27. De Noordkop-troef bleef clubgenote Claudia Geldermans (1.45,30) en Silve Schoorl (1.46,40) voor.

Witte luisterde zijn rentree na blessureleed en motivatieproblemen op met winst op de 10,5 km.: 37.47. Eilandgenoot Jordy Vinke werd tweede in 38,04 min. Judith van Bleiswijk uit Den Burg zegevierde bij de vrouwen in 50,42 min. Yanneke de Porto werd tweede in 52.29.