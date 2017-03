Schakers En Passant zetten grote stap naar lijfsbehoud

ALKMAAR - Nu de competitie in de beslissende eindfase is beland, slaat En Passant toe met een overtuigende 2,5-5,5 overwinning bij concurrent De Waagtoren 4.

Door Peter Couwenhoven - 12-3-2017, 19:23 (Update 12-3-2017, 19:23)

De tweede seizoensoverwinning betekent kostbare punten, waarmee een belangrijke stap is gezet om de plek in de eerste klasse te behouden. Het zal in de laatste ronde beslist worden, waarin ook vier ploegen strijden om niet op de zevende plaats te eindigen en zo degradatie te voorkomen.

KTV en Aartswoud 2 hebben evenals het Texelse En Passant vijf matchpunten. De Waagtoren 4 staat op vier. En Passant treft in een thuiswedstrijd de nummer twee van de ranglijst Heerhugowaard. Cruciaal wordt het resultaat van de krachtmeting tussen Aartswoud 2 en De Waagtoren. Bij winst van Aartswoud is En Passant veilig.

Volledige sterkte

En Passant reisde zaterdag naar Alkmaar af met de wetenschap dat er gewonnen moest worden. Met een punt achterstand op de tegenstander was er geen andere optie.

De Texelse ploeg verscheen op volledige sterkte en dat werd snel zichtbaar. Aan de eerste vijf borden heerste En Passant met een beslissende score van vierenhalf punt, door overwinningen van Mohammed Al-Rawy, Joop Rommets, Jaap Dros en Kees de Best en een remise van Thomas Richter. Gerard Postma voegde er nog een punt aan toe. Gert Both en Jaap de Wijk verloren.