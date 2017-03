DSO kan aandacht richten op tweede plek

TWELLO - Voor de handbalvrouwen van DSO kan de focus gericht worden op het behalen van de tweede plaats, nadat met 30-27 werd verloren van aanstaand kampioen Voorwaarts.

Door Johan Koorn - 12-3-2017, 19:21 (Update 12-3-2017, 19:21)

DSO zal om deze gewilde positie te kunnen bemachtigen de strijd moeten aangaan met De Tukkers. Beide teams hebben dertig punten én treffen elkaar op de laatste speeldag in De Slenk. Het doelsaldo is wel duidelijk in het voordeel van de vrouwen uit Den Helder: plus 89 tegenover plus 59. De nummer twee van...