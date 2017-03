Zeemacht kan weer een beetje lachen

WORMERVEER - Een week na de verloren topper bij zvv Volendam kon eerstedivisionist Zeemacht weer een beetje lachen. Kondo Budjang werd met 1-4 verslagen.

Door Casper Duin - 11-3-2017, 0:34 (Update 11-3-2017, 0:34)

Na de dreun in Volendam, waarmee het kampioenschap buiten bereik raakte, hervond Zeemacht zichzelf vrijdagavond in Wormerveer weer enigszins. Daarbij moreel gesterkt door de triomf op een ploeg waarvan buitenshuis al jaren niet meer was gewonnen. En gevolgd door het bericht over de nederlaag van concurrent WS, waardoor de Helderse manschappen van coach Arjan de Klerk de tweede plaats stevig in handen nemen.

De Klerk, die bij Kondo Budjang zijn tweede en laatste wedstrijd schorsing uitzat en vervangen werd door assistent John van Assen, zag zijn formatie vanaf de tribune moeite hebben met de trage vloer en dito bal. Via Melvin Damsma en een fraaie treffer van David Albert werd een 1-0 achterstand omgedraaid in de 1-2 ruststand.

Na de draai waren de eerste tien minuten voor de thuisploeg. Dat niet profiteerde van het overwicht, mede door goed keeperswerk van Willem de Vreugd. Hij vervangt voor de rest van het seizoen de afwezige Sander Rietveld. Kondo Budjang moest meer risico nemen en derhalve ruimte laten aan de tegenstander. Kantelpunt in het duel was de 1-3 van Adri Petronia, waarna Ingmar Waard zijn naam verbond aan de 1-4. En de lach terugkeerde in het Helderse kamp.