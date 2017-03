Zes op ’n rij voor zaalvoetballers Texel’94

Foto Willem Sangers Texel’94, hier met Pim de Lugt en Ralph Slik in de wedstrijd tegen Kawin.

DEN BURG - De overtuigende 10-1 overwinning in de eenzijdige vertoning tegen Futsal Emmeloord betekende vrijdagavond alweer de zesde zege op rij voor de zaalvoetballers van Texel’94.

Door Joop Rommets - 10-3-2017, 23:02 (Update 10-3-2017, 23:02)

’Opjagen en druk zetten, dan speel je ze kapot’, was vooraf ongeveer de door coach Martijn de Veij opgelegde strijdwijze. En dus deed Texel’94 voor eigen publiek weer eens waar het goed in is. Fel van leer trekkend werd het bezoek uit Emmeloord naar de strot gegrepen en zo langzaam de adem ontnomen.

Al na één...