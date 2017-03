Periodetitel hoogste prioriteit Texel’94

DEN BURG - Met de tweede plek inmiddels binnen schootsafstand, blijft het binnenhalen van een periodetitel de hoogste prioriteit voor de zaalvoetballers van Texel’94.

Door Casper Duin - 10-3-2017, 7:00 (Update 10-3-2017, 7:00)

Inmiddels is de Texelse nummer vier van de eerste divisie A het als tweede geklasseerde Zeemacht tot op vijf punten genaderd. ,,Tweede of derde worden is meer een prestigestrijd. Het gaat ons hoofdzakelijk om de periodetitel’’, stelt coach Martijn de Veij resoluut vast.

Daarvoor zijn er twee routes. ,,Vierde worden in de eindrangschikking, mits de derde periodetitel naar een ploeg buiten de top-vier gaat. We hebben nu vijf punten voorsprong op AC Kingdom, dat de komende weken een zwaar programma heeft. We kunnen de vierde plaats dus al veiligstellen. De andere weg is via winst van de derde periodetitel, waarin we na twee duels bovenaan staan. En de komende speelronden een programma hebben waar we zeker punten moeten kunnen halen.’’

Te beginnen met het thuisduel vrijdagavond (aanvang: 20.45 uur) tegen nummer voorlaatst Futsal Emmeloord. Daarin lijkt Texel’94 veel vaste waarden te moeten missen. Dennis Daalder kampt met een knieblessure. Het meespelen van Pieter Jan Eelman (opleiding), Lesley Koning (afwezig) en Ralph Slik (schouderblessure) is onzeker.