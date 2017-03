In galop op weg naar de top

Foto Evalien Weterings Stans Plaatsman met Hennessy van de Bargerhof.

DE WAAL - In galop is amazone Stans Plaatsman (16) met haar eveneens jonge paard Hennessy van de Bargerhof op weg naar de regionale dressuurtop. Met het Hippiade-debuut raapte de combinatie afgelopen weekeinde de grootste beloning voor de snelle progressie op.

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 23:07 (Update 7-3-2017, 23:07)

Want dat de rijdster uit De Waal in Ermelo te midden van de nationale elite mocht starten, is al een prestatie op zich. Sinds anderhalf jaar vormen Plaatsman en ’Hennessy’ een wedstrijdduo. Inmiddels zijn ze reeds drie klassen verder aangemeerd. En...