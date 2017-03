Ultraloper Flisijn mag zich nu ’legende’ noemen

Archieffoto François Flisijn.

JULIANADORP - Na meer dan 58 uur bereikte ultralopers François Flisijn maandagochtend rond vier uur de eindstreep van de 250 kilometer lange Legends Trail in de Ardennen. ,,Dus ben ik nu ook een legende.’’

Door Casper Duin - 7-3-2017, 10:20 (Update 7-3-2017, 10:33)

De Julianadorper verwijst daarmee naar de eretitel die de finishers van één van de zwaarste ultratrails ter wereld ontvangen. Want Flisijn voegt zich bij een select gezelschap. ,,250 kilometer, achtduizend hoogtemeters. Een weldenkend mens houdt zo’n wedstrijd in juni. Deze organisatoren niet. Deze tijd van het jaar geeft het nog meer heroïek.’’

Gesloopt

Dat ervoer de ervaren ultraloper van SV Noordkop vorig jaar reeds. Toen stapte hij tussentijds uit bij zijn eerste deelname aan de Legends Trail. Koud, moe, slaperig. Fysiek en mentaal gesloopt door de barre tocht door de Belgische Ardennen.

Flisijn, die in 2016 onder meer de 296 kilometer lange T184 Challenge in Groot-Brittannië wist te volbrengen, zinde ditmaal op eerherstel. ,,Vorig jaar zat me inderdaad niet lekker. Ik moest nog een rekening vereffenen. Toen ik maandagochtend de eindstreep bereikt, was ik euforisch en zeker ook emotioneel.’’

Flisijn begon vrijdag om 18 uur met een vastomlijnd plan aan zijn tweede Legends Trail. ,,Ik had vooraf bepaald waar ik wanneer zou zijn. Dat kwam aardig uit. Ik wilde me niet laten opjagen. Ben rustig gestart. Als ik bij een verzorgingspost tweeënhalf uur had begroot, heb ik die ook genomen. Eten, drinken, telefoon opladen, even slapen, de voeten droog laten föhnen. Het verliep allemaal volgens schema.’’

Al kreeg hij onderweg te maken met de weersomstandigheden die van de Belgische ultratrail zo’n helletocht maakt. ,,Sneeuw is wat, maar water is erger. Ik heb door zwembaden van modder gelopen. Tot de kuiten in het water. En in het ’Ardennen-hoog’ stond windkracht zes, met af en toe van die slagregens. Vanwege het extreme weer mochten we dit keer bij uitzondering met een dak boven ons hoofd slapen.’’

Slapen deed hij onderweg amper. Bij verzorgingspost vier deed hij een gepland dutje van vijf kwartier. ,,Zoals gevraagd maakte iemand van de organisatie mij weer wakker. Ik heb maandagmiddag een gat in de dag geslapen.’’

Paracetamol

Naarmate de tijd vorderde, kreeg Flisijn in de race het idee dat zijn vurige wens gestalte zou krijgen. ,,Bij de verzorgingsposten zei iedereen telkens dat ik er zo goed uitzag. Zo voelde het ook. Ik was op een missie. Ik kneep ’m even toen ik last kreeg van mijn bovenbeen. Met paracetamol was dat onder controle te houden. Het was loodzwaar. Je loopt ruim vier kilometer per uur. Dat klinkt als helemaal niks. Hoogtemeters in de Ardennen zijn serieuze hoogtemeters.. Soms zijn moet je paadjes nemen waarvan je je afvraagt of het echt een pad is’’

,,Ik ben een blij mens. Bijzonder om nu toe te treden tot de kleine groep ’Legendes’. Fysiek gezien gaat het wel. Twee blaartjes en stijve benen. Kwestie van tijdje rustig aan doen.’’