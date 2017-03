FC Den Helder-voetballer slaakt vreugdekreet in ziekenhuisbed

Archieffoto Dennis de Wit. ,,Ik voel mij weer helemaal de oude.’’

DEN HELDER - In een ziekenhuisbed slaakte Dennis de Wit zondagmiddag een vreugdekreet bij het nieuws dat FC Den Helder de tweedeperiodetitel had behaald. ,,Mijn lichaam was twee uur een meterkast met de stoppen eruit.’’

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 7-3-2017, 10:19 (Update 7-3-2017, 10:19)

De linksbenige verdediger staakte zondag de warming-up voor het duel tegen Texel’94. Op De Streepjesberg zat de schrik er goed in, aangezien De Wit volgens de eerste geluiden zou kampen met hartproblemen. De hoofdpersoon in kwestie worstelde echter met een fysiek malheur dat hij zelf bestempelt als...