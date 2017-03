ZDH verliest weer, maar blijft hoopvol

DEN HOORN - Een matig spelend ZDH heeft het op eigen veld niet kunnen bolwerken tegen Succes. Na een 0-1 ruststand werd het 1-3 voor de middenmoter uit Hippolytushoef. De Hoornders hadden het geluk dat alle concurrenten in de strijd tegen degradatie ook verloren, zodat de schade op de ranglijst beperkt bleef.

Door Joop Rommets - 6-3-2017, 8:00 (Update 6-3-2017, 8:00)

Door zich met bijna de hele ploeg achter de middenlijn te laten terugzakken, kon ZDH in de eerste helft nog aardig weerwerk bieden. Succes was bijna voortdurend in balbezit, maar had de grootste moeite daar iets tegen uit te richten. Toch kwamen de bezoekers halverwege op voorsprong. Na een snelle combinatie door het midden rondde Maikel Hoekstra een voorzet van Jeroen Norder eenvoudig af.

ZDH kon daar aanvallend weinig tegenover stellen. Dat viel ook niet te verwachten. Jelmer Bomas en Gijs de Graaf waren nog te geblesseerd om vanaf het begin mee te doen. Hun vervangers, junioren Skeg van der Vis en Justus Dijker, werkten keihard, maar kwamen fysiek nog wat te kort. Invaller Timo Westdorp bracht wel extra stootkracht. Tweemaal was hij zijn tegenstander te vlug af, maar beide keren schoot hij te gehaast op doel. Overigens kon ook Succes-trainer Jan Loew niet over zijn beste elf spelers beschikken. Zo ontbrak spits Jop van den Esschert, die eerder dit seizoen tegen ZDH met twee doelpunten nog de beslissing bracht.

Na de thee werd het al gauw 0-2 door een treffer van opnieuw Maikel Hoekstra. Daarmee was het duel vrijwel beslist, want ZDH was gedwongen de aanval te zoeken en miste daarvoor zowel de vorm als de conditie. De missie werd helemaal moeilijk na de wat gelukkige 0-3 van Stan de Koning. Zijn schot werd van richting veranderd, waardoor de bal tot verrassing van keeper Daniël Bakker in de bovenhoek zeilde.

ZDH nam veel risico’s, maar Succes kreeg veruit de beste kansen. Lars Verfaille schoot vrij voor doel naast en Kevin Schouwenaar stuitte op de sterk keepende Bakker. Invaller Jelmer Bomas redde uit een voorzet van Cor Bijpost vlak voor tijd de eer voor ZDH. ,,We hebben verdiend verloren van een tegenstander die ook geen wonderploeg heeft. Misschien dat we onszelf wel eens te hoog inschatten’’, verklaarde ZDH-trainer Marcel Boone. Hij zag ook een lichtpuntje. ,,Iedereen is gelukkig heel gebleven. Volgende week spelen we de kraker tegen Flevo en die zullen we moeten winnen. Zo eenvoudig is dat.”

ZDH: Bakker, Lap, Van den Biggelaar,

L. Boogaard, G. Boogaard, Van der Vis (43.Westdorp), R. Boogaard, Struick, Dijker (46.De Graaf), De Bruijn (66.Bomas), Bijpost.