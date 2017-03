Prachtig perspectief verdampt voor JVC

WOGNUM - Een rake vrije trap van Spartanen vijf minuten voor het tijd, betekende een 2-2 slotstand en het verdampen van een voor JVC prachtig perspectief.

Door Casper Duin - 6-3-2017, 7:00 (Update 6-3-2017, 7:00)

Winst van de tweedeperiodetitel én een riante uitbreiding van de voorsprong op de concurrentie, koploper JVC had het gisteren bij een 1-2 stand in Wognum even allemaal. ,,Dan waren we echt spekkoper geweest’’, aldus trainer Ben de Visser, die tot zijn genoegen zag dat de tussenstanden op andere velden zich in Julianadorps voordeel ontvouwden. Tot die...