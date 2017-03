DSO moet tot gaatje gaan

Foto George Stoekenbroek De vallend schietende Tessa Merkus-Blaauw had vooral na rust een belangrijke inbreng.

DEN HELDER - De handbalsters van DSO voegden zaterdag maar weer eens een thuisoverwinning aan hun totaal toe. De ploeg van coach Hiske Kruiter was in eigen huis te sterk voor het Overijsselse Kwiek 2: 35-34. Maar om tot die prestatie te komen, moesten de Helderse speelsters wel tot het gaatje gaan.

Door Brian Wijker - 5-3-2017, 23:59 (Update 5-3-2017, 23:59)

In de slotfase van het duel had het er namelijk alle schijn van dat Kwiek, voor die tijd lang niet op voorsprong gekomen, de zege mee zou nemen in de...