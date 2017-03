Texelse amazone Schraag breidt verzameling NK-medailles uit met zilver

PAARDENSPORT - Dressuuramazone Imme Schraag heeft zaterdag op de Hippiade een zilveren medaille behaald in de klasse M1/M2 categorie C.

De Texelse liet op de Nederlandse kampioenschappen in Ermelo met haar paard Starlight een score noteren van 68,00 procent. Net niet voldoende voor de nationale titel in deze klasse, die naar Mirthe Bakker uit Genemuiden ging (69,11). Schraag is woonachtig in De Koog en rijdt voor de Waddenruiters. Ze werd in 2015 met Starlight nationaal kampioen in de L1. Eilandgenote Stans Plaatsman (De Waal) luisterde haar debuut op de Hippiade op met een negentiende stek in de L-klasse.