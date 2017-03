Basketbalcoach De Wit met Eagles weer even terug in Den Helder

DEN HELDER - De basketbalsters van Dozy BV Den Helder beginnen zaterdagavond met een thuiswedstrijd tegen Royal Eagles aan het vierde kwart van de competitie.

Beide ploegen kwamen elkaar dus al drie keer tegen, waarvan het team van de coaches Anna Vicenzetto en Meindert van Veen twee duels wisten te winnen. Van Veen: ,,Die nederlaag kostte ons deelname aan de Final Four en ben ik in ieder geval nog niet vergeten. Zij staan onder ons en de wedstrijden tegen de drie ploegen onder ons moeten we in ieder geval winnend afsluiten, willen we uitzicht op de play-offs houden.’’

Sinds het begin van dit jaar heeft ex-Julianadorper Remy de Wit - die vorige week weer vader is geworden - de coaching in handen genomen bij Eagles. Voor hem is de Helderse ploeg vrijwel een open boek.

De afgelopen trainingsweek hadden diverse Helderse speelsters met kleine kwaaltjes te kampen. Nadine Boesaart heeft een ontsteking onder haar voet, Maaike Klein bleef ziek thuis, Deborah Vos kreeg een migraineaanval, Tirza Pentury is niet fit en Romee van der Vlies ontbrak op de training vanwege de bruiloft van haar zus. Van Veen: ,,Er zijn weleens betere weken geweest, waarin we ons voorbereidden.''