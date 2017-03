Zeemacht wilde alles, maar krijgt niets

Foto Erik Rietman Kort na de 2-0 is Volendam dichtbij de 3-0. David Albert is te laat.

VOLENDAM - Alles of niets, dat was vrijdagavond voor de zaalvoetballers van Zeemacht de inzet in de uitwedstrijd tegen koploper zvv Volendam. Het werd niets: 5-2.

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 3-3-2017, 22:48 (Update 3-3-2017, 22:48)

Daarmee nam de Helderse formatie in sporthal De Opperdam afscheid van de kampioensdroom. Opnieuw zal Zeemacht de vurige wens om de eredivisie te bereiken via de nacompetitie moeten inkleuren. Een missie die de voorbije jaren telkens strandde.

Zoals vrijdagavond de titelambities keihard uiteenspatten tegen koploper Volendam, dat de kloof met het Helderse bezoek opschaalde naar zeven punten....