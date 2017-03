Texel’94 maakt na rust wel het verschil tegen ’Kondo’

DEN BURG - De zaalvoetballers van Texel’94 konden vrijdagavond pas na rust het verschil maken in het thuisduel met Kondo Budjang: 6-1.

Door Joop Rommets - 3-3-2017, 22:46 (Update 3-3-2017, 22:46)

In het eerste bedrijf hadden de eilanders het meeste balbezit en was het dreigend. Het had echter moeite om gaten te vinden in de hechte defensie van de Zaanse visite. De enige treffer voor de pauze kwam na zeven minuten op naam van Pieter Jan Eelman, die slecht uitverdedigen koel afstrafte.

Aan de andere zijde was het voor Texel’94 zaak om...