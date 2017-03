Medaille in Tokio missie voor bondscoach Van Rootselaar

Archieffoto Cees van Rootselaar als speler tijdens de Jan Eggens Memorial in Den Helder.

DEN HELDER - Niet zonder ambitie stapt Cees van Rootselaar in een nieuwe wereld. De kersvers bondscoach van de Nederlandse rolstoelbasketballers hoopt Oranje naar eremetaal op de volgende Paralympische Spelen te loodsen.

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 9:10 (Update 1-3-2017, 9:10)

De benoeming van de geboren Nieuwedieper is verrassend, ook voor de hoofdpersoon in kwestie zelf. ,,Dit had ik tien jaar geleden niet voor mogelijk gehouden. Maar ja, als je vijftien jaar geleden had gezegd dat ik nu een Utrechter zou zijn, dat had ik ook niet gedacht. Dat is het...