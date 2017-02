Iedereen weer aan boord bij Zeemacht

Foto George Stoekenbroek Aanvaller Remsey Carmelia onderneemt een spectaculaire doelpoging.

ZATERDAG 3A - Zeemacht heeft zaterdag voor een verrassing gezorgd. Koploper Castricum kwam in Den Helder niet verder dan 1-1.

Door Arjen Klare - 26-2-2017, 21:05 (Update 26-2-2017, 21:05)

Het was typisch zo’n wedstrijd waar je bij geweest moest zijn om het te geloven. Een gelijkspel tegen de lijstaanvoerder, daar hadden ze vooraf voor getekend bij de thuisclub. De blijdschap over de remise was er ook wel na afloop, maar gold meer het tijdstip van de gelijkmakende goal.

In de derde minuut van de blessuretijd schoot Jeffrey Egberts zijn team uit een...