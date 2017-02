Schreeuw om overwinning in cruciale thuiswedstrijd BV Den Helder

DEN HELDER - De basketbalsters van Dozy BV Den Helder spelen zaterdagavond hun derde wedstrijd binnen acht dagen met concurrent Binnenland als tegenstander.

Door Casper Duin - 24-2-2017, 20:49 (Update 24-2-2017, 20:49)

De ploeg uit Barendrecht staat twee punten voor op het team van de coaches Anna Vicenzetto en Meindert van Veen. Van Veen: ,,Het belang is zaterdagaavond dan ook groot en we kunnen ons eigenlijk geen nederlaag permitteren. Het is leuk dat we tegen Bemmel en Grasshoppers hebben laten zien met de top mee te kunnen, maar nu moet het dan echt gebeuren.''

De ontmoeting tussen Den Helder en Binnenland is de laatste uit het derde kwart van de competitie. Lions (28 punten) en Grasshoppers (28) staan nu zes punten voor op de Helderse formatie, terwijl koploper Bemmel (38) niet meer in te halen lijkt door de concurrentie. BV Den Helder won al eerder dit seizoen van Binnenland, waarvan de Helderse Gabriëlle van den Bosch deel uitmaakt. ,,We weten veel van elkaar en het zal om de uitvoering gaan. Zo'n dip als afgelopen woensdag waar we in het tweede kwart slechts vier punten scoren, kunnen we ons eigenlijk niet veroorloven. Er zijn kansen zat en we hebben ons al heel wat wedstrijden tekort gedaan. Dat schreeuwt om revanche.''