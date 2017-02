Zestig van Texel met stroom mee

DEN BURG - De almaar groeiende populariteit voor het ultralopen legt ook de Zestig van Texel bepaald geen windeieren.

Door Casper Duin - 22-2-2017, 23:00 (Update 22-2-2017, 23:00)

Inmiddels hebben ruim zeshonderd lopers zich aangemeld voor de ultraloop over 60 en 120 kilometer die op Tweede Paasdag (maandag 17 april) plaatsvindt. Bij de laatste editie, in 2015, trok het tweejaarlijkse evenement nog ruim vijfhonderd ultralopers. De Zestig van Texel is daarmee inmiddels verworden tot de grootste ultraloop van ons land.

Op de 120 kilometer prijken er reeds 37 namen op de voorlopige...