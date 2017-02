Matig Texel'94 is koploper af

DEN BURG - Met de 2-3 nederlaag tegen VVW raakte Texel'94 de eerste plaats op de ranglijst kwijt aan JVC dat wel won. ,,De slechtste wedstrijd tot nu toe’’, mopperde direct na afloop Texel-trainer Wesley Visser, die zes basisspelers, plus de geschorste Patryk Nieboer miste.

Door Hans Steen - 19-2-2017, 20:18 (Update 19-2-2017, 20:18)

De start was nog redelijk maar VVW, dat veel meer inzet toonde, nam al snel het initiatief over en zag dat na twintig minuten beloond met de 0-1. Het was toe te schrijven aan een dekkingsfout in...