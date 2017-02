Helderse voetbalbroers eindelijk samen in eerste team

Foto Peter van Aalst Jelmer (links) en Wouter Philip. Wouter: ,,Toch had ik mijn bedenkingen of hij al goed genoeg zou zijn voor het eerste. Dat heb ik voor mezelf gehouden.’’

DEN HELDER - Het zat er dik in dat Wouter (22) en Jelmer Philip (19), als jongens van de club en altijd in de hoogste jeugdselecties, samen in het eerste elftal van FC Den Helder zouden spelen. Dat gebeurde na de winterstop.

Door Hans Steen - 17-2-2017, 22:41 (Update 17-2-2017, 22:41)

Middenvelder Wouter, bezig aan zijn vierde seizoen in de hoofdmacht, en keeper Jelmer, die al twee jaar als reservedoelman fungeerde, hadden hun aandeel in de eerste twee duels van de tweede competitiehelft, die werden gewonnen zonder tegendoelpunten.

Ervaring

,,Vooraf hield ik rekening...