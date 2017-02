Winst bij koploper zou extraatje zijn voor BV Den Helder

DEN HELDER - De basketbalsters van Dozy BV Den Helder gaan zaterdagavond op bezoek bij Lekdetec.nl, de trotse koploper van de vrouweneredivisie.

Door Casper Duin - 17-2-2017, 22:38 (Update 17-2-2017, 22:38)

De ploeg uit Bemmel leed dit seizoen pas één nederlaag, won de Super Cup en de Final Four. De enige nederlaag werd op 10 december echter wel in Den Helder (60-55) geleden. Na de Final Four vertrok trainer/coach Hakim Salem, die tot bondscoach werd benoemd. Tot nu toe heeft dat geen gevolgen gehad voor Bemmel, dat het afgelopen weekeinde nog nummer twee Grasshoppers in eigen huis versloeg.

Met welke selectie coach Meindert van Veen naar Bemmel vertrekt, is nog niet helemaal zeker. In ieder geval is collega-coach Anna Vicenzetto niet van de partij en is het nog eventjes afwachten hoe het met de blessures is gesteld. Tirza Pentury en Deborah Vos hebben de training weer hervat, maar het is nog niet bekend of ze al of niet inzetbaar zijn. Van Veen: ,,Iedereen verliest van de koploper, dus daar punten van pakken is iets extra's. Dat zal niet meevallen, maar we hebben al laten zien dat het mogelijk is. Aan de andere kant is de bekerwedstrijd van de week er op belangrijker, dus we gaan geen overbodige risico's nemen met de geblesseerde speelsters.''