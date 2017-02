Zeemacht houdt hoop

Foto George Stoekenbroek David Ambriola, Ingmar Waard, Adri Petronia en Ivar Waard (vlnr) na de 1-0.

DEN HELDER - Met een 6-2 overwinning op White Stones (WS) hielden de zaalvoetballers van Zeemacht zichzelf vrijdagavond in de titelrace van de eerste divisie A.

Door Hans Steen - 17-2-2017, 22:36 (Update 17-2-2017, 22:36)

Wie wist er in de slipstream van koploper zvv Volendam te blijven? Dat was de inzet van de clash in De Brug tussen de nummers twee (Zeemacht) en drie (het Egmondse WS).

Met dat in gedachten kende de Helderse formatie een vliegende start. De eerste twee aanvallen werden binnen drie minuten verzilverd door Ingmar Waard en David...