Finn de Bruin verder in Yamaha R3 Cup

Archieffoto Finn de Bruin. Bekijk Fotoserie

JULIANADORP - Motorracer Finn de Bruin gaat zijn loopbaan in dienst van Pearle Gebben Racing vervolgen in de Yamaha R3 Cup.

Door Casper Duin - 16-2-2017, 9:24 (Update 16-2-2017, 9:24)

De Julianadorper was het voorbije seizoen actief in de KTM RC390 Cup. Daar veroverde hij de wereldtitel en finishte hij als nummer twee in de eindrangschikking bij de junioren. Op zoek naar een volgende sportieve uitdaging besloot De Bruin de samenwerking aan te gaan met de equipe van Pearle Gebben Racing, dat onder de Stichting Racing Team Drenthe (SRTD) valt. In dienst van die formatie zal De Bruin gaan meestrijden om het Nederlands kampioenschap in de Yamaha R3 Cup. Met de wederzijdse intentie om hem een jaar later door te laten stromen naar de Europese titelstrijd in deze klasse van de World Superbikes (WSBK).

Tevens is het bedoeling dat de Julianadorper aankomend seizoen via een wildcard enkele keren zal meerijden in de World Supersport 300. Daarvoor is het eerste startbewijs al binnen. De Bruin mag eind april starten bij de races op het circuit van Assen. De Julianadorper belegt medio maart een voorjaarstraining in Spanje met trainingsdagen in Aragon en Valencia.