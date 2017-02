Texelse schakers En Passant na verlies in de problemen

DEN BURG - En Passant en Bergen wisten dat de inzet van het schaakduel afstand nemen van de degradatieplaatsen was. Met een punt achterstand telde voor En Passant slechts winst. Die bleek onhaalbaar waardoor de Texelse ploeg op de zevende plaats gedrukt werd.

Bergen won met 3-5 een wedstrijd waarin En Passant nooit uitzicht op beter heeft gehad. Slechts een partij werd gewonnen. Joop Rommets weerlegde de frivole aanvalsplannen van zijn tegenstander die ondoordacht een stuk offerde en dat moest bekopen met een nederlaag. Het ging voor de thuisploeg fout bij Thomas Richter en Jaap Dros die beiden in het middenspel een pion kwijt raakten waarna hun tegenstanders dat voordeel in het eindspel tot winst voerden. Na een slecht behandelde opening raakte Dick van Barneveld steeds verder in de problemen met de derde nederlaag voor de thuisploeg tot resultaat. De resterende vier partijen eindigden allemaal in remise. Aan het eerste bord speelde de teruggekeerde Mohammed Al-Rawy een lastige partij maar zijn sterke loperpaar was voldoende om het eindspel met een pion minder remise te houden. Gert Both wist op miraculeuze wijze naar remise te ontsnappen in een partij waarin hij alleen maar problemen aan het overleven was. Kees de Best verwierf een goede stelling maar kwam niet verder dan remise.

Hetzelfde gold voor Gerard Postma die remise accepteerde omdat Bergen al de winnende score van vierenhalf punt had bereikt.