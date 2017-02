Noordkop is gewaarschuwd

Archieffoto Melanie Bierdrager slaagde er niet in om het winnende punt in de wacht te slepen.

TAFELTENNIS - Drie maanden voor de play-offs om de landstitel kregen de vrouwen van Dozy/Den Helder Noordkop zaterdagmiddag in de uitbeurt tegen SKF (3-3) opnieuw een waarschuwing dat de Helderse hegemonie wordt aangevochten.

Door Casper Duin - 12-2-2017, 20:46 (Update 12-2-2017, 20:46)

Voorafgaand aan de competitie had coach Theo Wijker al geroepen dat Noordkop de verwachtingen na het vertrek van Yun Zhang naar beneden diende bij te stellen. Die prognose kwam in de eerste seizoenshelft niet uit, maar is in de voorjaarscompetitie inmiddels bewaarheid geworden voor de landskampioen van de voorbije...