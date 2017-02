Helderse hardloper Assorgia voegt zich bij select gezelschap

DEN HELDER - Met zijn eindtijd van 31,30 min. op de Nederlandse kampioenschappen 10 kilometer voegde Nieuwedieper Luca Assorgia zich zondag bij een select gezelschap regionale hardlopers.

Door Casper Duin - 12-2-2017, 20:44 (Update 12-2-2017, 20:44)

De troef van SV Sportlust was daarmee immers de vierde Helderse (club)loper in de historie die de barrière van 32 minuten wist te slechten. Eerder gingen Noordkop-atleet Barry Kneppers, Gerard Huijnen en Arno van den Berg hem voor. Kneppers (’t Zand) liep in 1977 een tijd van 30.16,3, min. op de tien kilometer en heeft...