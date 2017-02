Bij HCSC is voertaal niet langer Nederlands

Foto George Stoekenbroek Het Amerikaanse HCSC-kwintet: Marvin Tapia, Leland Jamesson, William Taylor, Yami Tamiru, Sung Ho Kim (vlnr).

DEN HELDER - Wie recentelijk een bezoek heeft gebracht aan Sportpark De Dogger, kan het gerust zijn opgevallen. Bij derdeklasser HCSC is de voertaal niet langer Nederlands. De komst van vijf voetbalgekke Amerikaanse studenten is hier verantwoordelijk voor. Maar wat bracht hen begin januari toch in Den Helder?

Door Brian Wijkersport.hc@nhd.nl - 10-2-2017

Het is de verdienste van voormalig HCSC-speler Kephern Fuller, die na een teleurstellend verlopen stage bij profclub Cambuur Leeuwarden ooit in de Marinestad verzeild raakte. In 2008 richtte hij JOGA SC op, een voetbalschool...