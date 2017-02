Basketbalsters BV Den Helder geteisterd door blessures in aanloop naar thuisduel

DEN HELDER - De basketbalsters van Dozy BV Den Helder krijgen zaterdagavond in Rotterdam Basketball de nummer zeven van de ranglijst op visite.

De formatie uit Maasstad is voor de Helderse ploeg op papier een mooie tegenstander om het verlies van afgelopen week tegen Grasshoppers te verwerken. Maar coach Meindert van Veen denkt daar iets anders over: ,,We hebben er, wat betreft aanwezigheid, een slechte trainingsweek op zitten. Hebben niet één keer compleet kunnen trainen en daar ben ik niet zo...