Texel’94 vervolgt strijd om vierde plaats

DEN BURG - Met nog acht wedstrijden voor de boeg vervolgen de zaalvoetballers van Texel’94 vrijdagavond de strijd om de vierde plaats in de eerste divisie A.

Door Casper Duin - 10-2-2017, 7:00 (Update 10-2-2017, 7:00)

Met een achterstand van tien punten op de top-drie én een voordelige marge van zes punten ten opzichte van nummer zes Leekster Eagles lijkt Texel’94 zich te mogen opmaken voor een gevecht met AC Kingdom om positie vier. Die klassering is sinds twee weken, toen de eilanders in een rechtstreeks gevecht afrekenden met de Amsterdamse rivaal, in handen van de Texelaars. De voorsprong op AC Kingdom bedraagt twee punten.

Het als zevende geklasseerde FC Marlene 2 komt vrijdagavond op bezoek in sporthal Ons Genoegen te Den Burg. Het is het eerste duel in een serie van duels tegen middenmoters en laagvliegers. ,,Daarin moeten we proberen die vierde plek veilig te stellen’’, meent coach Martijn de Veij. ,,Onze laatste twee wedstrijden zijn tegen twee teams uit de top-drie, WS en zvv Volendam.’’

Eerder dit seizoen morste Texel’94 punten tegen de Heerhugowaardse reserves: 3-3. ,,Het is altijd afwachten wie er meespelen bij hun. Het eerste team is vrij, dus daar kan men eventueel uit putten. Dat hoort misschien niet zo, maar daar doe je in de praktijk toch weinig aan.’’