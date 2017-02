Hamers gaat aan de slag bij HCSC

Archieffoto Pascal Hamers.

DEN HELDER - Met de aanstelling tot hoofdtrainer voor volgend seizoen maakt Pascal Hamers een snelle rentree bij de zaterdagvoetballers van HCSC.

Door Casper Duin - 9-2-2017, 21:05 (Update 9-2-2017, 21:06)

De Helderse oefenmeester was tot eind november trainer/coach van de JO17 van de club van De Dogger. Een functie die hij toen verruilde voor het interim-trainerschap van FC Den Helder. Hamers heeft tot het einde van het seizoen de technische leiding op De Streepjesberg, waar hij volgend seizoen wordt afgelost door John Dobma.

Het maakt de weg vrij voor een snelle rentree bij HCSC, waar de clubleiding in Hamers de ideale kandidaat zag voor de recent ontstane vacature voor hoofdtrainer. Daarvoor was de huidige assistent-trainer Mark de Vries de beoogde kandidaat, maar hij kon de overstap maken naar een club op de Faeröer Eilanden. ,,We zochten een hoofdtrainer met aandacht voor de jeugd. Die hebben we in Pascal gevonden’’, stelt HCSC-voorzitter Willem Burggraaff.

Hamers: ,,Ik wil graag op eigen benen staan als trainer bij een club in de buurt, dus dit is ideaal. Ik ben er enorm blij mee. Had hier eigenlijk niet meer op gerekend.’’