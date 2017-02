Watervogels’64 ook tevreden in de luwte

Foto George Stoekenbroek Watervogels’64 brengt nog altijd veel teams op de been. Hier is Sebastiaan Houweling in de aanval namens het zesde tegen Kleine Sluis 4.

DEN HELDER - Jarenlang vertoefde zaalvoetbalvereniging Watervogels’64 verre van buiten het blikveld. Met de vrouwentak die meerdere decennia tot de landelijke top behoorde, was het zelfs één van de bekendste sportieve uithangborden van Den Helder. Maar anno 2017 is dat allemaal anders. Want Watervogels bestaat nog altijd, maar de tijden van weleer zullen niet snel meer terugkomen.

Door Robin Kaandorp - 9-2-2017, 21:03 (Update 9-2-2017, 21:03)

Van de glorietijd resteert alleen nog maar een hele stapel bekers. De prijzenkast die altijd in de sporthal Sportlaan hing, is inmiddels weg. ,,Maar de...