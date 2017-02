Resultaat gaat boven franje bij FC Den Helder

Foto Peter van Aalst Daley Matroos wordt in de rug gesprongen door de pas vijftienjarige DWOW-invaller Tom Bink.

DEN HELDER - Resultaat gaat bij FC Den Helder even boven de franje. Die theorie wordt door trainer Pascal Hamers cijfermatig onderbouwd. Zijn ploeg hield opnieuw ’de nul’, boekte tegen DWOW de vierde zege op rij, staat nu vijfde en is nummer twee in de periodestrijd.

Door Casper Duin c.duin@hollandmediacombinatie.nl - 5-2-2017, 22:02 (Update 5-2-2017, 22:07)

Nog geen drie maanden geleden wankelde FC Den Helder als een aangeslagen bokser door de derde klasse. De vierde klasse was geen vergezicht meer voor de fusievereniging. Onder aanvoering van Hamers is op De Streepjesberg de...