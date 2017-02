Ongeslagen reeks JVC strandt bij ’Spirit’

DERDE KLASSE A - In Hoogkarspel kwam er zondagmiddag voor de voetballers van JVC een einde aan de reeks van elf ongeslagen wedstrijden. Spirit’30 was daarvoor verantwoordelijk: 2-0.

Door Casper Duin - 5-2-2017, 22:00 (Update 5-2-2017, 22:00)

Sinds 18 september van het vorig jaar hadden de Julianadorpers niet meer verloren. Het bracht de manschappen van trainer Ben de Visser vorige week op de troon van de derde klasse A. Dat genoegen duurde kort voor JVC, dat in Hoogkarspel afstand deed van koppositie én de serie ongeslagen duels. ,,Tja, die serie had van mij nog wel tot half mei mogen duren’’, grapte De Visser na de derde verliespartij van deze jaargang. Een nederlaag die de Helderse oefenmeester wegzette als ’bedrijfsongeluk’. ,,Dit kan gebeuren, zeker tegen een lastige ploeg als Spirit’30.’’

Want JVC speelde in Hoogkarspel geenszins de beste wedstrijd van het seizoen. Het domineerde in de eerste helft en was tweemaal gevaarlijk. Zo hielp Jermain Bregitta een opgelegde kans om zeep.

Een eigen afspeelfout in de opbouw leidde de eerste tegentreffer in: 1-0. Die stand bleef na de draai lang gehandhaafd. Een kwartier voor tijd zette JVC alles op alles in de jacht op de gelijkmaker. Het had een averechts effect, want vijf minuten voor het einde werd het 2-0.

JVC wacht zondag de vervelende uitbeurt bij het sterke Spartanen, in de wetenschap dat Patrick Beens, Bregitta en Jordy van Kesteren allen geschorst zullen zijn.